Челси и Ливерпуль узнали с кем сыграют в 1/2 финала Кубка английской лиги сезона 2023/24. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

В среду, 20 декабря, состоялся завершающий матч 1/4 финала турнира. Ливерпуль победил Вест Хэм (5:1) и забрал последнюю путевку в следующую стадию. Таким образом определились все команды, которые сыграют в полуфинале Кубка английской лиги.

Ливерпуль разбил Вест Хэм и стал последним полуфиналистом Кубка английской лиги.

Как сообщил официальный сайт турнира, Челси Михаила Мудрика получил в соперники представителя Чемпионшипа Мидлсбро. Ливерпуль сыграет против Фулхэма, который сейчас находится на 11-м месте в АПЛ.

Первые встречи полуфинала пройдут 8 января 2024 года, а ответные матчи состоятся 22 января 2024 года.

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