Челсі та Ліверпуль дізналися з ким зіграють у 1/2 фіналу Кубка англійської ліги сезону 2023/24. Результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".

У середу, 20 грудня, відбувся завершальний матч 1/4 фіналу турніру. Ліверпуль переміг Вест Хем (5:1) і забрав останню путівку в наступну стадію. Таким чином визначилися всі команди, які зіграють у півфіналі Кубка англійської ліги.

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Як повідомив офіційний сайт турніру, Челсі Михайла Мудрика отримав у суперники представника Чемпіоншипу Мідлсбро. Ліверпуль зіграє проти Фулхема, який наразі перебуває на 11-му місці в АПЛ.

Перші зустрічі півфіналу пройдуть 8 січня 2024 року, а матчі-відповіді відбудуться 22 січня 2024 року.

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