"Челси против Тоттенхэма выглядел так, будто не смог бы забить и за весь год на поле. Михаил Мудрик – их новичок за 88 миллионов фунтов, который сидит на скамейке запасных. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы Мудрик был игроком Поттера, то тренер бы постоянно ставил его, верил до конца.

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В общем мне нравится Грэм Поттер. Они должны дать ему шанс, но один гол в 6 матчах, одна победа в 11, две победы в 16... Это совершенно недопустимо, это уже за пределами нормального. Худший Челси, что я видел более чем за 20 лет", – цитирует Мерсона Metro.

Добавим, что легенда Арсенала далеко не впервые критикует Мудрика, который за 6 матчей в Челси не смог оформить хотя бы одно результативное действие. В последних 2 поединках Поттер оставлял украинца на скамье запасных, и тот в сумме наиграл всего 35 минут.

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