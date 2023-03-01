Лондонцы всерьез интересуются кандидатурой Роберто Де Дзерби, утверждает Football Insider.

Мудрик услышал объяснения Поттера, который второй раз подряд оставил украинца в запасе Челси

Итальянец менял Поттера и в Брайтоне, сохранив привлекательную игру и достойные результаты "чаек". Челси пока выражает поддержку нынешнему тренеру, но провалы в следующих 2 матчах (Лидс и Боруссия Д) могут оборвать терпение Тодда Бели. Клуб рискует вылететь из 1/8 Лиги чемпионов и остаться вообще без еврокубков на следующий сезон.

Потенциальный приход Де Дзерби должен порадовать Михаила Мудрика. Начало сотрудничества с Поттером откровенно не складывается, а итальянец по-отечески опекал вингера в Шахтере. Правда, Челси следует поспешить, ведь на Де Дзерби претендует еще один лондонский гранд. Тоттенхэм не уверен в Антонио Конте, контракт которого истекает уже летом.

Мудрик начинает бить рекорды в паре с Поттером – новая проблема Михаила, исторический стыд Челси имеет объяснение