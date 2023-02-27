Украинский легионер "синих" Михаил Мудрик переживает не лучшие времена в лондонском клубе. Вингер никак не начнет отрабатывать возложенные на него авансы, чем изрядно злит местных болельщиков.

В матче 25-го тура АПЛ Челси потерпел очередное поражение, уступив в лондонском дерби Тоттенхэму. "Синие" продлили свою безвыигрышную серию до 5 матчей и зависли в середине турнирной таблицы. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел лишь на 83-й минуте и снова не сумел отличиться каким-то результативным действием.

"После войны Шахтер выкупит Мудрика": Срна заявил, что украинец несчастлив в Челси, вспомнив об Арсенале

Нынешний наставник Челси Грэм Поттер пока худший по количеству побед за всю историю "синих". Виноват ли украинец в своей неспособности начать отрабатывать потраченные на него 100 миллионов евро? Что мешает лондонцам наконец преодолеть кризис и начать движение по турнирной таблице вверх, смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Почему Арсенал сделал Зинченко капитаном – украинец образовал убийственную связку с новичком, крутой замысел лидера АПЛ