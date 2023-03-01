"Челсі проти Тоттенхема виглядав так, ніби не зміг би забити і за весь рік на полі. Михайло Мудрик – їхній новачок за 88 мільйонів фунтів, який сидить на лаві запасних. Це говорить про те, що він не гравець Поттера. Якби Мудрик був гравцем Поттера, то тренер би постійно ставив його, вірив до кінця.

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Загалом мені подобається Грем Поттер. Вони мають дати йому шанс, але один гол у 6 матчах, одна перемога у 11, дві перемоги у 16... Це абсолютно неприпустимо, це вже за межею нормального. Найгірший Челсі, що я бачив за понад 20 років", – цитує Мерсона Metro.

Додамо, що легенда Арсенала далеко не вперше критикує Мудрика, який за 6 матчів у Челсі не зміг оформити бодай одну результативну дію. В останніх 2 поєдинках Поттер залишав українця на лаві запасних, і той в сумі награв лише 35 хвилин.

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