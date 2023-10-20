В ближайшем туре Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Челси и Арсеналом, что может вылиться в болезненные разборки между Александром Зинченко и Михаилом Мудриком. Последний отличился красивым мячом в матче с Мальтой, так что в английской прессии появились призывы к Почеттино вернуть украинца в стартовый состав.

"Мудрик – это риск, на который стоит пойти": легенда Арсенала призвал Почеттино сделать ставку на украинца

Пеп Гвардиола проэкзаменует своего возможного преемника в Манчестер Сити – Роберто Де Дзерби. Матч действующих чемпионов с Брайтоном может помочь Холланду вернуться на бомбардирский путь. Виталий Миколенко попытается выдержать напор Мохамеда Салаха.

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Миколенко против Салаха, Мудрик "рискнет яйцами" перед Зинченко, Гвардиола проэкзаменует Де Дзерби - топ-матчи уикенда