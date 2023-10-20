"Когда встречаются Челси и Арсенал – имя Михаила Мудрика всплывает из-за связанной с ним трансферной саги. Он молодой парень, который приехал из страны, где идет конфликт. Вы должны принимать это во внимание, когда судите о его игре. Однако, тебя не подпишут за такие деньги, если ты плохой игрок.

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Мы видели у него проблески хорошей игры, но теперь нужна стабильность. Мы видели, вероятно, как он играл на 4 из 10, а затем на 8 из 10, но мы хотим видеть от него стабильные 7 и 8.

На прошлой неделе он забил гол в ворота Фулхэма, но затем не попал в стартовый состав на матч с Бернли, что ему не помогло. Он неожиданно оказался на скамейке запасных, но, видимо, ему просто надо разбегаться. Он также был одним из авторов голов сборной Украины в середине недели, что еще больше укрепит его уверенность, и Почеттино, возможно, подумает выпустить его на Арсенал – это риск, на который стоит пойти.

Рахим Стерлинг должен начать игру на правом фланге и постараться реализовать преимущество, если Александр Зинченко будет переходить в центр поля и оставлять свою позицию левого защитника. В субботу это будет настоящая тактическая битва. Арсенал – блестящая команда, в то время, как Челси только начинает", – цитирует Мерсона Sky Sports.

Напомним, в субботу, 21 октября, состоится лондонско-украинское дерби между Челси и Арсеналом. Начало встречи в 19:30.

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