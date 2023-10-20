В найближчому турі Прем’єр-ліги відбудеться лондонське дербі між Челсі та Арсеналом, що може вилитися у болісні розбірки між Олександром Зінченком та Михайлом Мудриком. Останній відзначився красивим м'ячем у матчі з Мальтою, тож в англійській пресій з'явилися заклики повернути українця до стартового складу.

"Мудрик – це ризик, на який варто піти": легенда Арсенала закликав Почеттіно зробити ставку на українця

Пеп Гвардіола проекзаменує свого можливого наступника у Манчестер Сіті – Роберто Де Дзербі. Матч чинних чемпіонів з Брайтоном може допомогти Холанду повернутися на бомбардирський шлях. Натомість Віталій Миколенко спробує витримати натиск Мохамеда Салаха.

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Миколенко проти Салаха, Мудрик "ризикне яйцями" перед Зінченком, Гвардіола проекзаменує Де Дзербі – топ-матчі вікенду