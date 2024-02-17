Мудрик снова вне основы

Михаил уже в шестом матче подряд остался в запасе. В двух предыдущих играх украинца даже не выпускали на поле. Это – катастрофа. Особенно с учетом последних комментариев Маурисио Почеттино о боли, которую должен почувствовать Мудрик для роста.

Пресса предсказывает уход вингера из Челси, однако на самом деле об этом говорить рано. Тем не менее, прямо сейчас Миша находится в беде – он даже не игрок ротации. Ситуация осложняется прекрасной формой Стерлинга, которую он подтвердил на "Этихаде".

Манчестер Сити снова плохо атаковал

В матче с Эвертоном подопечные Пепа Гвардиолы продемонстрировали проблемы в организации позиционных атак. Набить больше одного ожидаемого гола удалось лишь в последние полчаса, после появления на поле Де Брюйне. На поединок с Челси бельгийца выпустили в основе – но тактические проблемы никуда не делись.

Формально у "горожан" была хорошая статистика первого тайма – 14 ударов, 1,08 xG, 10 выстрелов из пределов штрафной, 23 касания в периметре. По факту же половина выстрелов была заблокирована, в створ попали только 2 раза, да и моментов возникало мало.

Реально забить команда могла только на 12-й минуте, когда Доку запустил Альвареса на край штрафной, а тот подал на линию вратарской. Холанд замыкал головой, однако мяч пролетел над перекладиной. Кроме того, на 45-й Джексон срезал подачу с углового в собственные ворота – Дисаси вынес сферу с линии. Вот и вся острота.

На чужой трети поля до перерыва Сити был предсказуемым. Привычная схема с тройкой сзади, подъемом Аканджи выше, квадратом в центре и вингерами в ширине не приносила выгоды –как и с Эвертоном. Что наиболее удивительно, "горожане" не проверяли глубину – никто не открывался под забросы за спину защитникам, а если и открывался, то не получал передач.

Челси прессинговал и рвал на контратаках

Лондонцы удивили смелым подходом к игре без мяча на "Этихаде". Подопечные Маурисио Почеттино плотно перекрывали центр двумя тройками – это могло создать проблемы на флангах, но и там Челси держался неплохо. Энцо Фернандес внимательно следил за Де Брюйне между линиями, а если шел в прессинг на Аканджи, то на КДБ переключался Стерлинг.

На мяче же "пенсионеры" здорово преодолевали прессинг через опускание вингеров или Энцо. При этом фулбеки гостей часто оставались открытыми для дальнейших пасов. Такой футбол в сочетании со слабой атакой Манчестер Сити максимально способствовал появлению контратак – они так достали Пепа, что под конец тот кричал в гневе.

А было за что переживать. В первом тайме Челси организовал три убийственные контратаки с выходами один на один. Первая произошла на 25-й минуте: Палмер запустил Гюсто по правому флангу, тот прострелил на Джексона, а Николя начал обыгрывать Эдерсона – но неуклюже завозился с мячом!

На 33-й шанс упустил Стерлинг. Энцо запустил передачу за спину защитникам, организовав Стерлингу рандеву с Эдерсоном – впрочем, Рахим тоже не смог справиться с мячом. Да еще и в минимальный офсайд залез.

В конце концов, на 42-й минуте Челси наказал голом. Джексон пяткой сбросил мяч Палмеру и побежал открываться по правому флангу. Коул с передачей не замедлил, создав партнерам выход 2-в-2 – Джексон сразу же покатил Стерлингу, а тот переиграл Уокера и пробил в дальний угол. 0:1!

Таким образом, Рахим забил свой 121-й гол в АПЛ. В таблице бомбардиров вингер Челси опередил Стивена Джеррарда.

Второй тайм: Сити добавил, но глобально игру не изменил

Первый тайм завершился минимальной победой Челси. В раздевалке тренеры не провели замен – и в тактическом плане тоже изменилось немного. Манчестер Сити с новыми силами пошел в атаку, однако проблема дисбаланса в структуре не исчезла. Лондонцы все так же отвечали контратаками, пользуясь уязвимостью прессинга соперника (в частности, позицией Альвареса в опорной зоне на этой стадии).

Несколько размашистых атак "пенсионеры" до завершения не довели, но забивать второй раз они должны были. Так, на 56-й минуте Палмер переиграл Альвареса и запустил передачу на правый фланг, а Гюсто оттуда прострелил вдоль линии вратарской. Джексон по мячу не попал, а вот Стерлинг замкнул – Эдерсон спас Сити, а потом еще и взял добивание Чилвелла.

На 66-й же Палмер, Нкунку и Джексон вылетели в контратаку 3-в-3, причем защитники Сити оставались за их спиной. Вот только дальнейший удар Кристофера накрыли, а затем Энцо Фернандес помешал Джексону со вторым темпом.

Манчестер Сити к тому времени имел неплохой удар Де Брюйне со стандарта (над дальней девяткой), навес Фодена под удар Холанду с 6-ти метров (Эрлинг смазал, не подстроившись под мяч) и врывание Холанда на край штрафной – его удар с острого угла потянул Петрович.

Но все это не значит, что Челси было легко. Давление "горожан" чувствовалось, перспективных атак становилось все больше – особенно после выхода Бернарду Силвы (он сильно добавил баланса). Маурисио Почеттино за 20 минут до конца решил, что дальше играть с огнем нельзя, заменив Палмера на Чалоба и перестроившись на три защитника.

"Автобус" Челси не выдержал

Схема 5-3-2 в теории предусматривала активное сопротивление в центре поля, однако по факту Челси сел в низкий блок. Манчестер Сити получил свободу действий в первых двух третях поля, хотя некоторое время гости держались. "Горожане" частенько резали оборону пасами на край штрафной – было перспективно, но без моментов.

Первый неприятный для гостей звоночек прозвучал на 79-й минуте, когда Де Брюйне навесил с левого полуфланга на линию вратарской. Холанд отклеился от Колвилла и замкнул, но получилось неудачно. Пеп был в отчаянии.

На 83-й же загремели колокола – Сити таки сравнял счет. Опять подача с фланга на Холанда, но без замыкания. Мяч подобрал Уокер, который мощно пробил с правого края штрафной, однако выстрел накрыл Дисаси. Сфера отскочила на полукруг, где оказался Родри. Испанец мощно пробил с рикошетом от колена Чалоба. 1:1!

Вот только развить успех Сити никак не удавалось. На последних минутах лондонцы так поверили в себя, что даже начали контратаковать. Впрочем, последнее слово осталось за подопечными Пепа Гвардиолы – после навеса от Бернарду мяч сбросили на 11 метров под удар Родри, а тот бахнул головой. Рикошетом от Чалоба мяч... прошел рядом со стойкой!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Челси. "Горожане" теряют шанс на лидерство в АПЛ – они отстают от Ливерпуля на четыре очка, хоть и имеют матч в запасе. Мудрик же так и просидел всю игру в запасе.