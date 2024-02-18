Вже навіть комп'ютерні технології підключились до пошуку кращої долі для "в'язня" Челсі Михайла Мудрика.

Український вінгер Михайло Мудрик продовжує страждати в Челсі. До непереконливої гри і слабкої реалізації додався глибокий запас. Маурісіо Почеттіно вирішив повиховувати свою зірку, залишаючи його на лаві запасних вже третій матч поспіль.

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Фахівці і вболівальники по всьому світу намагаються зрозуміти причини кризи українця і знайти йому достойний клуб. Доєднався до цієї місії і штучний інтелект. Аналітична програма SciSports, яка дає поради футболістам щодо трансферів, визначила найкращий наступний клуб для Мудрика.

За версією комп'ютера, ідеальним варіантом для українця став би лондонський Вест Хем, повідомляє Legioners.ua.

До слова, взимку Михайло мав шанс перейти у Баварію, але Почеттіно відмовився відпускати вінгера.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Його контракт з "синіми" чинний до 30 червня 2031 року.

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