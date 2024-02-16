"Мудрик продолжает развиваться. Иногда молодым ребятам нужно почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться. В противном случае было бы слишком легко.

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Очень важно, как именно ты справляешься с такой ситуацией. Это от игрока зависит, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти. Конечно, это вызов и для тренерского штаба", – цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Последние два матча (против Астон Виллы в Кубке Англии и против Кристал Пэлас в АПЛ украинец провел в запасе). Изменить печальную статистику Михаил имеет шанс уже в субботу, 17 февраля – в рамках 25-го тура чемпионата Челси на выезде сыграет с Манчестер Сити.

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