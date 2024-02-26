Михаил Мудрик вместе с Челси был вынужден терпеть горечь неудачи после финала Кубка лиги против Ливерпуля (0:1).

Болельщики “красных” не упускали ни одной возможности, чтобы задеть игроков соперника. В компенсированное время Мудрик подавал угловой, а за спиной маленький фанат Ливерпуля тыкал в его сторону средним пальцем.

Shout out to this kid behind Mudryk pic.twitter.com/g5jgyMPuoD — Football Fights (@footbalIfights) February 25, 2024

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Не меньшее психологическое испытание выпало "синим", когда они уныло забирали серебряные медали. Сетями гуляет видео, как Мудрик и Энцо Фернандес шли "коридором" из фанатов Ливерпуля, которые выкрикивали разные издевательства. Украинцу хватило стойкости, а вот чемпион мира едва не сорвался, когда какой-то мужчина рядом с хохотом заорал: "Энцо, не повезло, друг!".

️ “Enzo, unlucky lad!”



Enzo Fernandez wasn’t happy with this Liverpool fan ? pic.twitter.com/4jLOwNpA0r — SPORTbible (@sportbible) February 25, 2024

Напомним, Челси проиграл финал Кубка лиги на 118-й минуте, когда ван Дейк забил из-под Мудрика.

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