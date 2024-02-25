"Послушайте, конечно, это было сложно. Конечно, мы расстроились. Игроки испытывают разочарование. Мы были так близки к победе после 90 минут игры. Нам нужно делать позитивные вещи, нужно давить, использовать этот тип игры, чтобы учиться и становиться лучше.

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Команда почувствовала, что, возможно, пенальти пойдут нам на пользу. Мы внесли несколько изменений, например, мы заменили Галлахера и Чилвелла в дополнительное время. Но это правда, мы не сохранили той энергии, с которой закончили второй тайм.

Конечно, это было тяжело. Конечно, мы расстроены. Игроки испытывают разочарование. Мы были так близки к победе после 90 минут игры. Игроки начали уставать. То, как мы проиграли – очень больно, но теперь нам надо продолжать двигаться вперед. Я разочарован, мне так больно. Усилия были огромными. Я доволен усилиями. Нужно продолжать верить в это. Мы не получили желаемого вознаграждения.

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Я думаю, что мы действительно навязали борьбу, но если не реализовывать такие моменты, которые мы имели, трудно выиграть финал. Именно поэтому мы проиграли финал, мы должны быть более точными перед воротами. Поздравляем Ливерпуль и продолжаем идти вперед", – цитирует Почеттино Football London.