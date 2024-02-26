Михайло Мудрик разом з Челсі був змушений терпіти гіркоту невдачі після фіналу Кубка ліги проти Ліверпуля (0:1).

Вболівальники "червоних" не оминали жодної нагоди, щоб зачепити гравців суперника. У компенсований час Мудрик подавав кутовий, а за спиною маленький фанат Ліверпуля тикав у його бік середнім пальцем.

Shout out to this kid behind Mudryk pic.twitter.com/g5jgyMPuoD — Football Fights (@footbalIfights) February 25, 2024

"Мені так боляче": Почеттіно вважає поразку від Ліверпуля несправедливою і знайшов причину невдачі Челсі

Не менше психологічне випробування випало на долю "синіх", коли вони понуро забирали срібні медалі. Мережами гуляє відео, як Мудрик і Енцо Фернандес йшли "коридором" з фанатів Ліверпуля, які вигукували різні знущання. Українцю вистачило стійкості, а от чемпіон світу ледь не зірвався, коли якийсь чоловік поруч з реготом заволав: "Енцо, не пощастило, друже!".

️ “Enzo, unlucky lad!”



Enzo Fernandez wasn’t happy with this Liverpool fan ? pic.twitter.com/4jLOwNpA0r — SPORTbible (@sportbible) February 25, 2024

Нагадаємо, Челсі програв фінал Кубка ліги на 118-й хвилині, коли ван Дейк забив з-під Мудрика.

Ліверпуль з дітьми вирвав перемогу над Челсі та завоював Кубок ліги – Мудрик отримав шанс, але віддав трофей ван Дейку