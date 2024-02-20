Михаил Мудрик старается не падать духом, несмотря на пресс, под которым оказался в последнее время.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик продолжает переживать непростые времена в Челси. К неуверенной игре и шквалу критики от экспертов и болельщиков добавился глубокий запас, в котором звездный вингер находился последние три матча "синих".

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Маурисио Почеттино ранее заявил, что украинец должен "почувствовать боль, чтобы продолжать улучшаться". Несмотря на это Михаил не опустил рук, а продолжил тяжело работать над своей формой.

Украинец выложил в Instagram фото из тренажерного зала, добавив традиционную для себя мотивационную тираду: "Нет ничего невозможного для человека, который усердно работает и никогда не сдается". Свой месседж вингер дополнил футболкой с надписью "Никогда не сдавайся".

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику он сможет в воскресенье, 25 февраля – подопечные Почеттино сойдут в финале Кубка английской лиги с Ливерпулем. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

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