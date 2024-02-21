Украинские легионеры провели очередной тур АПЛ, хотя далеко не каждому посчастливилось выйти на поле.

Челси неожиданно остановил Ман Сити с матчем жизни защитников, судейскими ошибками и провалом Холанда. Мудрик третий раз подряд просидел в запасе. Технологии уже "подыскивают" украинцу идеальный клуб для побега со Стэмфорд Бридж.

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Зинченко также не играет за Арсенал, но тут дело в травме. Партнеры неплохо справляются – две победы с общим счетом 11:0. Забарный и Миколенко расписали результативные ничьи. Обо всем этом подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.