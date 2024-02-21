Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик зробив солідну допомогу для Збройних сил України у війні проти Росії.

Мудрик у своєму Instagram опублікував фото дронів, підписавши його цифрою "50". Пізніше Михайло підтвердив Tribuna, що передав ці дрони військовим.

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Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Покращити свою статистику він матиме шанс у неділю, 25 лютого – підопічні Почеттіно зійдуть у фіналі Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

Востаннє Мудрик виходив на поле ще 4 лютого, з'явившись на заміну. У стартовому складі Михайло з'являвся ще давніше, 23 січня.

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