Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик поделился впечатлениями от противостояния с коваловским Колоссом в 14-м туре Премьер-лиги.

"Тренер был рад, когда я забил гол.

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Он мне всегда говорил бить по воротам. Я прислушался к его советам и ударил", – резюмировал хавбек в комментарии программе Великий футбол.

Напомним, что Шахтер уверенно одолел "хлеборобов" на выезде (3:1). В активе Михаила Мудрика третий мяч "горняков" в поединке.

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