Мудрик озвучил главное реализованное наставление Де Дзерби
08:55 - Читати українською
Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик поделился впечатлениями от противостояния с коваловским Колоссом в 14-м туре Премьер-лиги.
Педро Фернандо 25’
Михаил Мудрик 72’
25’ Педро Фернандо
72’ Михаил Мудрик
"Тренер был рад, когда я забил гол.
Колос – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча
Он мне всегда говорил бить по воротам. Я прислушался к его советам и ударил", – резюмировал хавбек в комментарии программе Великий футбол.
Напомним, что Шахтер уверенно одолел "хлеборобов" на выезде (3:1). В активе Михаила Мудрика третий мяч "горняков" в поединке.
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