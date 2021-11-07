Шахтер получил дополнительную экстрамотивацию на матч с Колосом после сенсационного поражения Динамо накануне. В случае победы команда Де Дзерби впервые в сезоне опередила бы киевлян на вершине таблицы. После классного поединка ЛЧ в Мадриде итальянский специалист провел серьезную ротацию. Марлон, Мудрик, Степаненко, Тете и Майкон оказались в запасе, Витао, Бондаренко, Марлос, Соломон и Маркос вышли в старте.

Колос снова остался без тренера – на игру с Шахтером команду вывел новый специалист

Команды начали под аккомпанемент сильного дождя. "Горняки" ничего не создали из игры в стартовые 15 минут, зато один из первых же стандартов у ворот Колосса завершился голом. Алан Патрик прекрасно исполнил штрафной удар. На мягкую подачу бразильца с правого фланга в районе одиннадцатиметровой отметки отозвался Матвиенко. Защитник сборной Украины едва заметным прикосновением переправил под дальнюю штангу.

Колос огрызнулся опасным ударом Лысенко с острого угла, однако Шахтер очень быстро увеличил собственное преимущество. Бондаренко вывел Фернандо на свидание с Волынцем, дальше дело техники. 0:2 уже на 25-й минуте матча. У ворот хозяев все чаще случались пожары, которые с большим трудом гасил кипер. Тот же Патрик потерял по меньшей мере два хороших момента, чтобы окончательно покончить с интригой. В обоих случаях бразилец стрелял из пределов штрафной.

Ужасные разрывы в середине поля могли стоить "хлебором" еще двух-трех пропущенных мячей до перерыва. Прощали Соломон и Фернандо. Не забиваешь ты – забивают тебе. Упустив несколько хороших моментов, "горняки" пропустили фактически "в раздевалку". После навесной передачи сфера попала к Ильину, который неотразимо пробил в дальний – 1:2.

Трубин почти повторил тер Штегена в Виго. Молодой кипер Шахтера неудачно сложился под удар Богданова со штрафного, зафиксировав сферу только со второй попытки. Команда Де Дзерби поплатились за потерю концентрации, отсюда и шаткое преимущество "горняков" в стартовые 45 минут.

В дебюте второго тайма Волынец эффектно спас после пушечного удара Патрика с дальней дистанции. Шахтер контролирует игру, но создает гораздо меньше. На 60-й Колосс мог сравнивать счет. Ильин вкусно приложился слету, но Трубину помогла ближняя стойка. "Горняки" заметно расслабились, Де Дзерби отвечает заменами: Кривцов, Тете и Мудрик вместо Витао, Марлоса и Соломона.

Заряженный аплодисментами Бернабеу – Михаил Мудрик – очень быстро оправдывает ставку тренера. 20-летний талант буквально прошил Волынца с нескольких метров. Патрик оформляет дубль из ассистистов – очень тонкая передача от бразильского дирижера Шахтера. При счете 1:3 гости рисковали остаться в меньшинстве. Фернандо опасно сыграл против Золотова, попав белорусскому защитнику шипами в голову. После консультаций по VAR рефери решил, что это только желтая. Очень спорный эпизод трактуется в пользу Шахтера.

В итоге Шахтер довел дело до заслуженной победы. Набрав 35 очков, "горняки" обошли Динамо по дополнительным показателям. Колос остался на 11 месте (11 пунктов).