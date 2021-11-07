Шахтер на выезде обыграл Колос в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Шахтер на "Футбол 24".

Шахтер вышел вперед на 15 минуте – Матвиенко замкнул навес Алана Патрика со штрафного. Спустя 10 минут Бондаренко вывел Фернандо один на один с вратарем, а бразилец легко реализовал свое рандеву. Ильин отыграл один мяч до перерыва, но после перерыва Мудрик поставил точку во встрече – снова ассистировал Патрик.

Шахтер победил Колос и забрал у Динамо лидерство – Мудрик решает, жуткий фол с неоднозначным решением арбитра

Таким образом, "горняки" набрали 45 очков и обогнали Динамо по дополнительным показателям. Колосс с 11 пунктами опустился на 12 место.