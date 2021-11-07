Колос – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча
20:20 - Читати українською
Шахтер на выезде обыграл Колос в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Шахтер на "Футбол 24".
Педро Фернандо 25’
Михаил Мудрик 72’
25’ Педро Фернандо
72’ Михаил Мудрик
Шахтер вышел вперед на 15 минуте – Матвиенко замкнул навес Алана Патрика со штрафного. Спустя 10 минут Бондаренко вывел Фернандо один на один с вратарем, а бразилец легко реализовал свое рандеву. Ильин отыграл один мяч до перерыва, но после перерыва Мудрик поставил точку во встрече – снова ассистировал Патрик.
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Таким образом, "горняки" набрали 45 очков и обогнали Динамо по дополнительным показателям. Колосс с 11 пунктами опустился на 12 место.
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