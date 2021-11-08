Мудрик озвучив головну реалізовану настанову Де Дзербі
08:55 - Читать на русском
Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик поділився враженнями від протистояння з ковалівським Колосом у 14-му турі Прем'єр-ліги.
Микола Матвієнко 15’
Педро Фернандо 25’
Михайло Мудрик 72’
15’ Микола Матвієнко
25’ Педро Фернандо
72’ Михайло Мудрик
"Тренер був радий, коли я забив гол.
Колос – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Він мені завжди казав бити по воротах. Я прислухався до його порад і вдарив", – резюмував хавбек у коментарі програмі Великий футбол.
Нагадаємо, що Шахтар впевнено здолав ковалівців на виїзді (3:1). В активі Михайла Мудрика третій м'яч "гірників" у поєдинку.
Шахтар переміг Колос і забрав у Динамо лідерство – Мудрик вирішує, моторошний фол з неоднозначним рішенням арбітра
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