Легендарный в прошлом вратарь сборной Северной Ирландии Пат Дженнингс оказался в больнице во время матча Тоттенхэм – Челси (1:4).

Дженнингсу стало плохо во время просмотра матча Тоттенхэм – Челси, и он был доставлен в больницу для прохождения анализов. Как информирует ВВС, медики не выявили у 78-летнего ветерана проблем со здоровьем и сразу же выписали его.

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"Вчера вечером Пат почувствовал себя плохо, но хотел бы заверить своих многочисленных доброжелателей и поклонников, что с ним всё в порядке", – заявили в его комитете Big Pat.

Сообщается, что Дженнингс будет присутствовать в североиоландском городе Ньюри на открытии памятника в свою честь. Именно в этом месте он начинал свою игровую карьеру.

Пат является легендой Тоттенхэма и Арсенала. Со "шпорами" он выиграл Кубок Англии, два Кубка лиги и Кубок УЕФА, с "канонирами" – Кубок Англии.

Напомним, что в матче Тоттенхэм – Челси случилось 2 удаления и 5 отменённых голов. Михаил Мудрик вышел в этой встрече на поле в середине второго тайма.

Челси нанёс Тоттенхэму первое поражение – 5 отменённых голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона