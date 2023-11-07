Мудрик "отправил" легенду Тоттенхэма и Арсенала в больницу – в его честь откроют памятник
Легендарный в прошлом вратарь сборной Северной Ирландии Пат Дженнингс оказался в больнице во время матча Тоттенхэм – Челси (1:4).
Дженнингсу стало плохо во время просмотра матча Тоттенхэм – Челси, и он был доставлен в больницу для прохождения анализов. Как информирует ВВС, медики не выявили у 78-летнего ветерана проблем со здоровьем и сразу же выписали его.
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"Вчера вечером Пат почувствовал себя плохо, но хотел бы заверить своих многочисленных доброжелателей и поклонников, что с ним всё в порядке", – заявили в его комитете Big Pat.
Сообщается, что Дженнингс будет присутствовать в североиоландском городе Ньюри на открытии памятника в свою честь. Именно в этом месте он начинал свою игровую карьеру.
Пат является легендой Тоттенхэма и Арсенала. Со "шпорами" он выиграл Кубок Англии, два Кубка лиги и Кубок УЕФА, с "канонирами" – Кубок Англии.
Напомним, что в матче Тоттенхэм – Челси случилось 2 удаления и 5 отменённых голов. Михаил Мудрик вышел в этой встрече на поле в середине второго тайма.
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