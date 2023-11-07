Легендарний у минулому воротар збірної Північної Ірландії Пат Дженнінгс опинився в лікарні під час матчу Тоттенхем – Челсі (1:4).

Дженнінгсу стало зле під час перегляду матчу Тоттенхем – Челсі, і його доправили в лікарню для проходження аналізів. Як інформує ВВС, медики не виявили у 78-річного ветерана проблем зі здоров'ям і відразу ж виписали його.

Мудрик не дочекався пасу від жадібного автора хет-трика: відеоогляд матчу Тоттенхем – Челсі – 1:4

"Учора ввечері Пат відчув себе погано, але хотів би запевнити своїх численних прихильників і шанувальників, що з ним усе гаразд", – заявили в його комітеті Big Pat.

Повідомляється, що Дженнінгс буде присутній у північноіоландському місті Ньюрі на відкритті пам'ятника на свою честь. Саме в цьому місці він починав свою ігрову кар'єру.

Пат є легендою Тоттенхема й Арсенала. Зі "шпорами" він виграв Кубок Англії, два Кубки ліги і Кубок УЄФА, з "канонірами" – Кубок Англії.

Нагадаємо, що в матчі Тоттенхем – Челсі було зафіксовано 2 вилучення і 5 скасованих голів. Михайло Мудрик вийшов у цій зустрічі на поле в середині другого тайму.

Челсі завдав Тоттенхему першої поразки – 5 скасованих голів, 2 вилучення "шпор", камбек Мудрика і хет-трик Джексона