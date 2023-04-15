Украинец вышел в стартовом составе и уже на 14-й минуте помог лондонцам выйти вперед.

Челси – Брайтон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Мудрик прерывает свою печальную серию

Мудрик получил мяч в центре поля и на скорости протащил к штрафной Брайтона. Вингер Челси вовремя отдал Галлахеру, которому было удобно бить сразу в касание. Мяч после рикошета от Данка полетел в совсем другой угол, дезориентировав Роберта Санчеса.

Для Мудрика это второй результативный пас в 10 матче АПЛ (предыдущий ассист был месяц назад против Лестера). Напомним, Челси заплатил Шахтеру 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами.

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