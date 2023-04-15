Астон Вилла мощно начала и могла открыть счет уже на 40 секунде – Уоткинс пробил в штангу. Хозяева все же забили быстрый гол, когда Олли в сложной ситуации получил мяч и сбросил под удар Рэмзи. Еще через несколько минут Рэмзи пробил в перекладину после рывка Уоткинса. Атака Виллы разрывала соперника, а Ньюкасл отвечал полумоментами Исака.

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Во втором тайме к Уоткинсу и Рэмзи подключился Морено, постоянно обострявший с левого крыла. Испанец раз вывел Олли на удар – спасает голкипер, потом еще раз – форвард забил, но из офсайда. Третий пас Морено наконец-то превратился в ассист. Уоткинс забил раз, а под занавес матча оформил дубль на глазах у Гарета Саутгейта. Тренер должен вызвать нападающего в сборную Англии.

Астон Вилла продлила грандиозную серию. За 8 последних туров АПЛ команда Унаи Эмери потеряла всего два очка! У "вилланов" 50 баллов, 6 место и отличные шансы на еврокубки. Ньюкасл, напротив, потерял победную серию и поставил под угрозу попадание в Лигу чемпионов. "Сороки" пока еще третьи, опережая МЮ по разнице голов, но у Юнайтед еще игра в запасе.