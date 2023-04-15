Михаил Мудрик вернулся в основу, выйдя с первых минут впервые после прихода временного тренера Фрэнка Лэмпарда. Последний раз украинец попадал в стартовый состав 4 поединка назад против Астон Виллы, когда упустил две стопроцентные возможности. Компанию в атаке нашему легионеру составляет другой редкий гость основы – Кристиан Пулишич. Как и обещал Лэмпард, шансы получают те, кто мало играл в двух предыдущих встречах команды. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Брайтон, стартует в 17:00. Лондонцы пытаются взять реванш за фиаско 1:4, случившееся в первом круге. Команда Де Дзерби продолжает мечтать об историческом попадании в еврокубки. Где смотреть матч Челси – Брайтон онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

Кумир для Мудрика, провальные замены Лэмпарда — Челси делал все для победы Реала в матче ЛЧ