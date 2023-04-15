Українець вийшов у стартовому складі і вже на 14-й хвилині допоміг лондонцям вийти вперед.

Челсі – Брайтон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Мудрик перериває свою сумну серію

Мудрик отримав м'яч в центрі поля та на швидкості протягнув до карного майданчика Брайтона. Вінгер Челсі вчасно віддав Галлахеру, якому було зручно бити відразу в дотик. М'яч після рикошету від Данка полетів у зовсім інший кут, дезорієнтувавши Роберта Санчеса.

Для Мудрика це другий результативний пас у 10 матчі АПЛ (попередній асист був місяць тому проти Лестера). Нагадаємо, Челсі заплатив Шахтарю 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами.

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