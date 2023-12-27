В 19-м туре английской Премьер-лиги Челси принимает Кристал Пэлас. Хозяева вышли вперед уже на 13-й минуте – приятно, что автором забитого гола стал Михаил Мудрик, который вышел в основе "синих".

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Нкунку получил диагональ на левый фланг и попытался вывести украинца один на один. Пас, однако, был заблокирован и мяч отскочил к Гюсто. Француз ворвался во вратарскую и отпасовал в центр, где находился Мудрик. Михаил в касание легко переправил сферу мимо голкипера.

Напомним, этот гол стал для украинца уже четвертым в текущем сезоне и третьим в АПЛ. Также в его активе 2 ассиста.

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