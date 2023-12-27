У 19-му турі англійської Прем'єр-ліги Челсі приймає Крістал Пелас. Господарі вийшли вперед вже на 13-й хвилині – приємно, що автором забитого гола став Михайло Мудрик, який вийшов в основі "синіх".

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Нкунку отримав діагональ на лівий фланг і спробував вивести українця сам на сам. Пас, однак, було заблоковано і м'яч відскочив до Гюсто. Француз увірвався у воротарський і відпасував у центр, де перебував Мудрик. Михайло в дотик легко переправив сферу повз голкіпера.

Нагадаємо, цей гол став для українця вже четвертим у поточному сезоні і третім в АПЛ. Також у його доробку 2 асисти.

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