"Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я считаю, что это жизнь человека. Если он ее выбрал – то это его путь.

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И копаться в этом грязном белье я точно не буду. Если ему нормально, если он так хочет – то пожалуйста. Но что-то говорить, придумывать я даже не хочу", – сказала Марина Трубина в интервью Анне Ребровой.

Напомним, Мудрик активно обменивается лайками в соцсетях с 28-летней уроженкой Ростова Виолеттой Берт (настоящая фамилия – Грачева). Об их связи свидетельствует и то, что они практически одновременно выкладывают сторис с одних и тех же локаций.

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