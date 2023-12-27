"Если он так хочет – то пожалуйста": жена Трубина прокомментировала "роман" Мудрика с российской моделью
Марина Трубина высказалась относительно общения украинского полузащитника Челси Михаила Мудрика с россиянкой.
"Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я считаю, что это жизнь человека. Если он ее выбрал – то это его путь.
Убрала российский флаг и обратилась к украинцам – "девушка Мудрика" делает новые намеки
И копаться в этом грязном белье я точно не буду. Если ему нормально, если он так хочет – то пожалуйста. Но что-то говорить, придумывать я даже не хочу", – сказала Марина Трубина в интервью Анне Ребровой.
Напомним, Мудрик активно обменивается лайками в соцсетях с 28-летней уроженкой Ростова Виолеттой Берт (настоящая фамилия – Грачева). Об их связи свидетельствует и то, что они практически одновременно выкладывают сторис с одних и тех же локаций.
Мудрику готовят необычную позицию в Челси, приговор Зинченко от легенды МЮ и фанатов – Англию зажег перформанс украинца