Михаил Мудрик праздновал первую победу с Челси только в роли зрителя.

Лондонцы на своем поле минимально одолели Лидс, но украинский легионер весь матч просидел в запасе.

Тотальное игнорирование Мудрика: видеообзор матча Челси – Лидс – 1:0

Грэм Поттер впервые полностью проигнорировал Мудрика с момента его перехода в середине января. С украинцем на поле Челси трижды проиграл и трижды расписал ничью. Реакция Михаила на успех партнеров была довольно сдержанной – всего 2 эмодзи (синее сердечко и сжатый бицепс, демонстрирующий силу).

Мудрик наиграл за Челси около 200 минут, но пока не отличался никакими результативными действиями. Напомним, "синие" отдали за таланта Шахтера 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами.

Челси удержал победу над Лидсом, прервав серию неудач – репетиция перед Лигой чемпионов прошла без Мудрика