Первые минуты встречи оказались не очень насыщенными событиями. Команды присматривались друг к другу. Острый момент вышел из углового, который подавали игроки Челси. Фофана пробил выше перекладины. У Хаверца была прекрасная возможность открыть счет, но удачно сыграл на выходе голкипер Милье. Через несколько минут Фелиш должен был забивать, но пробил в перекладину. Лучший момент Лидса был со штрафного, который неудачно пробил Харрисон.

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Второй тайм начался с атаки подопечных Поттера. Открыть счет удалось только на 53-й минуте матча. Фофана забил после подачи углового, выпрыгнув лучше всех. Лидс имел возможность сравнять счет на табло, но все их старания были тщетны.

Благодаря победе Челси набрал 34 очка. Подняться в турнирной таблице это не помогло. Команда Поттера остается на 10 строчке. Лидс занимает 17 строчку, имея в своем активе 22 балла. Отметим, что главный тренер Челси Поттер так и не выпустил на поле Михаила Мудрика. Украинский вингер весь матч просидел на скамье запасных.

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