Михайло Мудрик святкував першу перемогу з Челсі лише у ролі глядача.

Лондонці на своєму полі мінімально здолали Лідс, але український легіонер весь матч просидів у запасі.

Тотальне ігнорування Мудрика: відеоогляд матчу Челсі – Лідс – 1:0

Грем Поттер вперше повністю проігнорував Мудрика з моменту його переходу в середині січня. З українцем на полі Челсі тричі програв і тричі розписав нічию. Реакція Михайла на успіх партнерів була доволі стриманою – всього 2 емодзі (синє сердечко і стиснутий біцепс, який демонструє силу).

Мудрик награв за Челсі близько 200 хвилин, але поки не відзначався жодними результативними діями. Нагадаємо, "сині" віддали за таланта Шахтаря 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами.

Челсі втримав перемогу над Лідсом, перервавши серію невдач – репетиція перед Лігою чемпіонів пройшла без Мудрика