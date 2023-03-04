"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Челси провел генеральную репетицию перед решающим матчем Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии, который состоится во вторник, 7 марта.

Грэм Поттер даже не пытается избегать давления. "Как тренер вы должны понимать, когда результаты неудовлетворительны – ваша работа оказывается под угрозой", – говорил специалист. А еще он пытается защитить своих игроков, рассказывая о своей ответственности за сложившееся положение команды.

Проблем действительно хватает. Лондонцы за последние 15 матчей одержали лишь 2 победы, потерпев 9 поражений. Поттеру очень повезло, что сейчас клубом не руководит выходец из преступной федерации. При предыдущих владельцах у команды уже давно был бы новый главный тренер. Тодд Бёли продолжает верить в нынешнего, очевидно, осознавая и собственную ответственность. Руководство накупило ряд дорогих игроков, у которых просто не было времени для интеграции. Одним из них стал Михаил Мудрик, который очень сложно привыкает к реалиям АПЛ.

Чтобы ощутить настоящую футбольную атмосферу, не обязательно быть на стадионе. Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов с HLIBNY DAR. И незабываемый футбольный вечер гарантирован!

HLIBNY DAR – там, где твой дом!

Матч против Лидса стал для украинца третьим подряд, начатым на скамье для запасных. После возвращения Стерлинга из лазарета Мудрик значительно удалился от статуса игрока основы. В конце концов Рахим оправдывает доверие наставника. Именно англичанин был главным поставщиком остроты в довольно бедном на событии первом тайме.

Хозяева Стемфорд Бридж владели инициативой и заслуживали того, чтобы уйти отдыхать, имея преимущество в счете. Стерлинг дважды мог стать помощником. Поначалу Хаверц после разрезной передачи англичанина не сумел переиграть голкипера. Позже Рахим всех перехитрил, откатив под удар Фелишу. Жаоу пробил в перекладину. Еще один роскошный шанс упустил Чилвелл, бездарно распорядившись мячом после заброса от Хаверца. В свою очередь Лидс вел себя именно так, как и положено команде из зоны вылета, – совсем не тревожил Кепу. Ни одного удара в створ ворот Челси за первый тайм.

Во второй половине ничего глобально не поменялось. Челси действовал интереснее только благодаря индивидуальному классу футболистов. Ни о какой системности, рисунке игры или интересных идеях речь не шла. Неудивительно, что забитый мяч пришел со стандарта. Чилвелл подал с углового, а Фофана остался без опеки на линии вратарской. Идеальные условия для француза, чтобы впервые отличиться в матче АПЛ. Грандиозный провал защитников Лидса.

Не сумев развить успех, Грэм Поттер стал думать над тем, чтобы сохранить преимущество. Наставник Челси начал производить замены, ослабляя атакующий потенциал своей команды. Конечно, при таких условиях о выходу Мудрика тренер даже не думал. Вместо Фелиша и Стерлинга появились игроки, способные перекрыть середину поля (Закария и Галлахер). В конце концов Михаил так и остался на скамье для запасных. Это впервые с момента перехода украинца в Челси он совсем не получил игровую практику.

Благодаря этой победе Челси увеличил количество набранных очков до 34, но это никак не улучшило положение команды – все то же 10 место в таблице АПЛ. Однако лондонцы прервали 6-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и получили столь необходимый импульс перед поединком против Борусии.