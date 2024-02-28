Звезду Шахтера долго связывали с Арсеналом, но в январе 2023 года Челси вышел на "горняков" с хорошим предложением и выиграл борьбу.

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Правда, Мудрик пока совсем не оправдывает 70+30 млн евро, которые "синие" потратили на него. В 43 матчах за Челси он оформил всего 4 гола и 5 ассистов, часто имеет серии сидения в запасе. Возможно, молодой украинец до сих пор не пережил сорванный переход в желанную команду.

"Представители Арсенала понимают, что игрок был опустошен. Когда кто-то по дороге в аэропорт звонит тебе и плачет, потому что уже не может ничего поделать, хотя очень хотел играть за тебя. Я считаю, что Арсенал также был опустошен", – написал Twitter-аккаунт Team news and ticks, который отмечается надежными инсайдами по Арсеналу.

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