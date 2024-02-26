"Футбол 24" осмотрел выступления украинцев в самой популярной лиге мира – АПЛ. Правда, Михаил Мудрик с Челси выступал в другом турнире – лондонцы сошлись в финале Кубка лиги с Ливерпулем.

Челси проиграл "детскому" составу Ливерпуля в финале Кубка лиги (0:1), из-за чего лондонцы подверглись шквалу критики. Михаил Мудрик вышел на поле лишь на 90-й минуте, но провел на поле почти полчаса, за которые лишь 9 раз прикоснулся к мячу. Украинца еще и обвинили в пропущенном голе за то, что не смог выиграть верховую дуэль у Вирджила ван Дейка.

Забарный же в матче АПЛ против Манчестер Сити остановил Эрлинга Холанда, но ошибся в моменте с голом Фила Фодена. Миколенко с Эвертоном не смогли удержать победу над Брайтоном, пропустив на последних минутах. Больше обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Ливерпуль с детьми вырвал победу над Челси и завоевал Кубок лиги – Мудрик получил шанс, но отдал трофей ван Дейку