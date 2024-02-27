Вингер Челси Михаил Мудрик имеет возможность сменить клубную прописку уже летом, ведь в Лондоне недовольны выступлениями украинца.

Мудрик разочаровывает боссов Челси, которые считают, что украинец не отрабатывает выплаченных за него 70 млн евро, сообщает fichajes.net.

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Сейчас "синие" рассматривают возможность отправить Михаила в аренду, а в случае продажи хотят отбить выплаченные за него деньги (но это в более отдаленной перспективе). Главными кандидатами на Мудрика являются Ювентус и Арсенал, который до сих пор не отказался от идеи подписать украинца.

Отметим, что Михаил провел 26 матчей за Челси в этом сезоне, записав в свой актив 4 гола и 3 ассиста.

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