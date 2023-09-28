Челси победил Брайтон (1:0) в 1/16 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок английской лиги 2023/24. 1/16 финала

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Джексон, 50

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был одним из самых заметных. Именно украинец начал голевую атаку на старте второго тайма. Мудрик перехватил мяч на половине поля Брайтона, а Николя Джексон открыл счет, забив первый гол Челси в сентябре.

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До финального свистка счет не изменился. Челси удержал минимальную победу со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Соперником команды Маурисио Почеттино в следующей стадии турнира будет Блэкберн.

Михаил Мудрик был заменен на 67-й минуте. Sofa Score оценила игру вингера сборной Украины в 7,1. Более высокую оценку получили только Марк Кукурелья и Коул Палмер (по 7,8).

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