В ночь со среды на четверг состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги.

В турнире продолжили участвовать четверо украинцев. Так, в 1/8 финала Борнмут Ильи Забарного встретится дома с Ливерпулем, Челси Михаила Мудрика примет на своём поле Блэкберн, а Эвертон Виталия Миколенко сыграет в родных стенах с Бёрнли, а Арсенал Александра Зинченко сыграет на выезде с Вест Хэмом. Об этом информирует ВВС.

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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги:

Мансфилд Таун – Порт Вейл

Ипсвич – Фулхэм

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Борнмут – Ливерпуль

Челси – Блэкберн

Вест Хэм – Арсенал

Эвертон – Бёрнли

Эксетер Сити – Мидлсбро

Все матчи состоятся в первую неделю ноября. Ответные встречи на этой стадии турнира не предусмотрены.

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