Забарный сыграет с Ливерпулем – все результаты жеребьёвки Кубка английской лиги
В ночь со среды на четверг состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка английской лиги.
В турнире продолжили участвовать четверо украинцев. Так, в 1/8 финала Борнмут Ильи Забарного встретится дома с Ливерпулем, Челси Михаила Мудрика примет на своём поле Блэкберн, а Эвертон Виталия Миколенко сыграет в родных стенах с Бёрнли, а Арсенал Александра Зинченко сыграет на выезде с Вест Хэмом. Об этом информирует ВВС.
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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги:
Мансфилд Таун – Порт Вейл
Ипсвич – Фулхэм
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Борнмут – Ливерпуль
Челси – Блэкберн
Вест Хэм – Арсенал
Эвертон – Бёрнли
Эксетер Сити – Мидлсбро
Все матчи состоятся в первую неделю ноября. Ответные встречи на этой стадии турнира не предусмотрены.
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