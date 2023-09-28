Челсі переміг Брайтон (1:0) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги 2023/24. 1/16 фіналу

Челсі – Брайтон – 1:0

Гол: Джексон, 50

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та був одним із найпомітніших. Саме українець розпочав гольову атаку на старті другого тайму. Мудрик перехопив м'яч на половині поля Брайтона, а Ніколя Джексон відкрив рахунок, забивши перший гол Челсі у вересні.

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До фінального свистка рахунок не змінився. Челсі втримав мінімальну перемогу з рахунком 1:0 і вийшов до 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Суперником команди Маурісіо Почеттіно в наступній стадії турніру буде Блекберн.

Михайло Мудрик був замінений на 67-й хвилині. Sofa Score оцінила гру вінгера збірної України в 7,1. Вищу оцінку отримали тільки Марк Кукурелья і Коул Палмер (по 7,8).

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги

Челсі – Брайтон: відео гола і огляд матчу 27 09 2023