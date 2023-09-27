В среду, 27 сентября, прошли несколько поединков 1/16 финала Кубка английской лиги. Счета и обзор матчей Арсенала, Челси и Борнмута читайте на "Футбол 24".

Кубок английской лиги 2023/24. 1/16 финала

Борнмут – Сток Сити – 2:0

Голы: Соланке, 51, Ротвелл, 54

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Нельсон, 8

Челси – Брайтон – 1:0

Гол: Джексон, 50

Самый простой соперник был у команды Ильи Забарного, который появился в старте. Борнмут противостоял Сток Сити, который проводит уже 6-й сезон в Чемпионшипе, а в текущем чемпионате занимает лишь 20 место во втором дивизионе Англии. Но и для подопечных Ираолы сейчас приоритетом является чемпионат, ведь Борнмут еще не побеждал в стартовых 6-ти турах АПЛ.

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Судьбу игры решил ударный отрезок на старте второго тайма. За три минуты Борнмут забил дважды и праздновал победу. Илья Забарный отыграл весь матч, а его команда шагает в 1/8 финала Кубка лиги.

Михаил Мудрик противостоял бывшему тренеру – Челси на Стемфорд Бридж принимал Брайтон Роберто Де Дзерби. Украинец получил очередной шанс от Маурисио Почеттино и вышел в основе. Лондонцы едва не пропустили в середине первого тайма – пришедший в Челси именно из Брайтона Роберт Санчес отдал мяч в ноги сопернику вблизи своей штрафной. Повезло Мудрику и Ко, что мяч полетел выше. Еще один ужасный фейл кипера Челси снова чуть не привел к голу. Сам Санчес и спас после того, как отдал на партнера, который находился в окружении двух соперников партнера и прогнозируемо потерял мяч. Ансу Фати не смог вывести Брайтон вперед.

У Челси таких моментов и в помине не было. Разве что на 38-й минуте Михаил Мудрик упал в штрафной после контакта с соперником, а перед тем не успел пробить. Пенальти не назначили. До перерыва украинец мог стать автором ассиста на Палмера, однако Коул не смог пробить в створ из хорошей позиции.

На 50-й минуте Челси наконец-то забил. Первый гол лондонцев в сентябре! Мудрик начал атаку перехватом мяча на чужой половине, Палмер вывел на удар Джексона, который открыл счет. Николя мог и дубль оформить, однако запорил роскошный пас Мудрика, пробив во вратаря.

На 67-й минуте Мудрик ушел с поля, уступив место Стерлингу. Украинец провел солидный матч. Именно с него началась голевая атака, а еще мог быть и ассист, если бы не прямолинейность Джексона. Уже после замены украинца Николя все же забил, но рефери отменил гол из-за офсайда. Сомнительный, но VAR не работал.

В конце концов, Челси не без проблем, но удержал победу, прервав неудачную серию. 1:0 – команда Почеттино в 1/8 финала. Роберто Де Дзерби прекращает борьбу за трофей.

В матче Брентфорд – Арсенал "украинское дерби" началось на скамье запасных. Александр Зинченко и Егор Ярмолюк оказались в резерве. "Канониры" забили быстрый гол, хотя почти все за них сделали игроки Брентфорда. Грубая ошибка в защите завершилась точным ударом Нельсона уже на 8-й минуте.

На 69-й минуте появился Александр Зинченко, а Егор Ярмолюк весь матч просидел в запасе. Гол Нельсона в начале игры так и остался единственным. Минимальная победа Арсенала.

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