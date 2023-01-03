Арсенал постепенно приближается в направлении договоренности с Шахтером по поводу Михаила Мудрика.

Английский и украинский клубы еще никогда не были так близки к соглашению, утверждает инсайдер Руди Галетти.

Не Мудриком единым – хавбек Шахтера попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА

Второе предложение Арсенала составило 52 млн евро фиксированных + 18-20 млн евро бонусами. Такая сумма заставила руководство Шахтера серьезно задуматься. Если переговоры продолжатся положительно, Мудрик может стать "канониром" уже к концу текущей недели. Сам вингер давно согласовал личные условия с лондонцами.

В нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Барселона переманила одного из лучших талантов Украины – он уже забивает суперголы и впечатляет испанские СМИ