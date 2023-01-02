Союз европейских футбольных ассоциаций составил список молодых футболистов, за которыми следует активно следить в 2023 году. В топ-40 самых перспективных игроков попал и представитель Украины – полузащитник Шахтера Георгий Судаков.

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"Выбранный нами в 2022 году в список лучших молодых талантов Михаил Мудрик, возможно, был лучшим в Шахтере в этом сезоне, но рост Судакова также был заметен. Георгий сыграл все шесть матчей в групповой стадии Лиги чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч", – говорится в резюме 20-летнего футболиста на официальном сайте УЕФА.

Напомним, контракт Георгия с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

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