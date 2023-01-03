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Друга пропозиція Арсенала склала 52 млн євро фіксованих + 18-20 млн євро бонусами. Така сума змусила керівництво Шахтаря серйозно задуматись. Якщо переговори продовжаться позитивно, то Мудрик може стати "каноніром" вже до кінця поточного тижня. Сам вінгер давно узгодив особисті умови з лондонцями.

У нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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