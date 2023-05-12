Челси намерен подписать Заха, у которого завершается контракт с Кристал Пэлас, сообщает football.london.

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Отмечается, что Маурисио Почеттино, которого сватают на пост наставника Челси, является поклонником таланта ивуарийца, который заинтересовал и некоторые другие клубы АПЛ. Это может стать дополнительной проблемой для Михаила Мудрика, на позиции которого играет Заха.

Добавим, что Уилфрид сыграл в 27 поединках за Кристал Пэлас в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами. В активе Мудрика 2 ассиста в 13 поединках в составе Челси в АПЛ.

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