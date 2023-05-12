Челсі має намір підписати Заха, в якого завершується контракт з Крістал Пелас, повідомляє football.london.

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Зазначається, що Маурісіо Почеттіно, якого сватають на посаду наставника Челсі, є прихильником таланту івуарійця, який зацікавив і деякі інші клуби АПЛ. Це може стати додатковою проблемою для Михайла Мудрика, на позиції якого грає Заха.

Додамо, що Вілфрід зіграв у 27 поєдинках за Крістал Пелас у цьому сезоні, в яких відзначився 7 голами та 3 асистами. В активі Мудрика 2 асисти в 13 поєдинках у складі Челсі в АПЛ.

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