Провальный сезон заставит руководство Челси тщательно пересмотреть свой состав. В зоне риска даже игроки, за которых несколько месяцев назад отдали большие деньги.

Неадекватно широкий состав стал одной из главных причин неудач "синих" в нынешней кампании. Игроки мало общаются, не получают достаточно внимания от тренеров и просто не успевают сформировать какую-либо структуру. Летом точно следует ожидать массовых продаж и аренд. Английское издание Standard сделало прогноз относительно судьбы молодых игроков, приобретенных в зимнее трансферное окно.

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Нони Мадуэке, 29 млн фунтов: у Челси и так был ощутимый перебор вингеров, поэтому приобретение звездочки ПСВ вместе с Мудриком выглядело нелогично. Нони ожидаемо получил мало игрового времени, но неплохо проявил себя и даже забил в недавнем матче против Арсенала. Есть надежды на прогресс и больше практики в следующем сезоне.

Бенуа Бадиашиль, 35 млн: мощный центрбек регулярно играл у Поттера, а вот Лэмпарду не нужен. Летом Челси хочет вернуть схожего по стилю Леви Колвилла из аренды, поэтому Бадиашилю придется показывать себя лучше перед новым тренером.

Керни Чуквуэмека, 20 млн, и Давид Фофана, 10 млн: обоих подписывали на долгосрочную перспективу, хотя дали немного времени за первую команду. Самым очевидным вариантом будут аренды для получения практики на взрослом уровне.

Михаил Мудрик, 62 млн: один из самых дорогих новичков пока никак не оправдал авансы. У Мудрика были короткие вспышки, но этого совсем недостаточно для основы Челси. Клуб сохраняет сильную веру в украинца, который должен сыграть заметную роль в "воскрешении" следующей кампании.

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