Челси одолел Борнмут (3:1) в 35-м туре чемпионата Англии. Рассказываем о знаменательном событии для команды Михаила Мудрика в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Фрэнк Лэмпард впервые после своего второго пришествия в лондонский Челси сумел одержать победу. В выездном поединке против Бормута (3:1) "синие" сумели прервать сразу две серии – 9-матчевую безвыигрышную, а также серию из шести поражений подряд. Лондонцы не знали вкуса побед практически два месяца – в последний раз это случилось 11 марта в поединке с Лестером (3:1).

Украинец Михаил Мудрик появился на поле со стартовых минут, но врезался в память не результативными действиями, а желтой карточкой. Получил "горчичник" за симуляцию в штрафной хозяев поля.