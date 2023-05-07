Лэмпард придумал план и оценил Мудрика – украинца сравнили с суперзвездой АПЛ, что ждет Михаила с новым тренером
19:01 - Читати українською
Челси одолел Борнмут (3:1) в 35-м туре чемпионата Англии. Рассказываем о знаменательном событии для команды Михаила Мудрика в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".
Бенуа Бадиашиль 82’
Жоау Фелиш 86’
82’ Бенуа Бадиашиль
86’ Жоау Фелиш
Фрэнк Лэмпард впервые после своего второго пришествия в лондонский Челси сумел одержать победу. В выездном поединке против Бормута (3:1) "синие" сумели прервать сразу две серии – 9-матчевую безвыигрышную, а также серию из шести поражений подряд. Лондонцы не знали вкуса побед практически два месяца – в последний раз это случилось 11 марта в поединке с Лестером (3:1).
Украинец Михаил Мудрик появился на поле со стартовых минут, но врезался в память не результативными действиями, а желтой карточкой. Получил "горчичник" за симуляцию в штрафной хозяев поля.
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