Летом лондонский клуб готов рассмотреть варианты с арендой украинца, информирует TeamTalk.

Мудрик получил неутешительный вердикт от Почеттино – 5 слов тренера, которые могут изменить судьбу украинца в Челси

За полтора года Мудрик не продемонстрировал никакого прогресса, хотя Челси очень терпеливо относился к его адаптации (молодой футболист, бремя войны на Родине). В последние недели Маурисио Почеттино вообще не выпускает вингера на поле, сопровождая эти решения резкими комментариями. Если Мудрик не исправит ситуацию до конца сезона, то летом встанет вопрос о его будущем.

Полноценная продажа маловероятна, потому что вряд ли Челси сможет отбить хотя бы половину 70 млн евро, которые платил за звезду Шахтера. А вот аренда выглядит удобным вариантом для всех сторон – Мудрик попытается перезагрузиться в другом месте, а "синим" не придется выплачивать ему зарплату. В январе с таким предложением выходила Бавария, однако руководство Челси сразу заблокировало заем Михаила.

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